В Италии через неделю могут поставить точку в деле украинского нацгвардейца Маркива

Через неделю Верховный кассационный суд в Риме должен вынести свое решение по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели на Донбассе под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова, что может стать финальной точкой в деле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook Ольга Токарюк, продюсер фильма "The Wrong Place" о деле Маркива.

"Ожидается, что рассмотрение дела Маркива третьей инстанцией будет скоро и решение станет известно уже или 9, или 10 декабря. Новых свидетелей заслушивать не будут. Обычно кассационный суд рассматривает, были ли нарушения процедуры во время предварительного рассмотрения дела, и на основе этого принимает решение. Суд может подтвердить приговор апелляции и закрыть дело. Однако существует вероятность, что может отправить его на повторное рассмотрение", - сообщила Ольга Токарюк.

Она напомнила, что несмотря на отмену приговора Маркива в апелляционной инстанции в ноябре 2020 года за недостатком доказательств вины, это не стало полной победой.

"Апелляционный суд, оправдав Маркива, в то же время подтвердил версию суда первой инстанции, что именно умышленный (!) обстрел с украинской стороны стал причиной смерти журналиста Роккелли и российского правозащитника Миронова. Именно на это продолжает напирать сторона обвинения, возлагая вину за гибель журналистов на Украину и ее военных и требуя найти виновных, если не Маркива, то кого-нибудь другого", - пишет Токарюк.

Кроме того, по ее словам, на пресс-конференции представители обвинения заявили, что, в зависимости от решения кассационного суда, могут потребовать создания комиссии в итальянском парламенте, чтобы пересмотреть отношения Рима с Киевом.

Напомним, заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в мае 2014 года.

У него двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность к смерти Рокелли и его русского переводчика, погибшего тогда же Андрея Миронова. Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивают на версии умышленного убийства фотокорреспондента.

Летом 2019 года суд присяжных города Павия приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

В ноябре 2020 года апелляционный суд Милана снял все обвинения с Маркива и освободил его от заключения. При этом Маркива заочно арестовал российский суд.

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