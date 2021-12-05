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Укр / Рус

Пьяный капитан и моряки: польские пограничники задержали российское судно на Балтике

Воскресенье, 5 декабря 2021, 12:26

Польские пограничники задержали в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Инцидент произошел ночью. Корабль весом почти 8000 тонн – не считая груза – сбился с фарватера и маршрута, ведущего в порт.

На вызовы служб и капитана порта экипаж не реагировал.

Лишь спустя длительное время, когда судно было в 1,5 км от берега, на уровне острова Собешево, удалось установить контакт и поставить корабль на якорь.

На борт российского корабля поднялись пограничники и оказалось, что члены экипажа пьяны – у капитана обнаружили 1 промилле алкоголя, а у двух моряков – по 1,5 промилле. Все они россияне.

О случившемся сообщили в полицию и прокуратуру. Производство также ведет Морское управление Польши.

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Польша инциденты
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