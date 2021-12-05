Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В результате схода лавины в Австрии погибли три лыжника

Воскресенье, 5 декабря 2021, 13:58

Три лыжника погибли и двое получили ранения в результате схода лавины в центральной Австрии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает агентство AP.

Жертвы были частью группы из 11 лыжников, восемь из которых попали под снежную плиту шириной около 200 метров, когда поднимались на склон во время лыжного тура в субботу в районе Твенг в провинции Зальцбург.

Троих лыжников полностью накрыла лавина, а еще двое частично попали в снежную ловушку и смогли освободиться, говорится в сообщении местной полиции. Двух лыжников спасателям удалось обнаружить с помощью поисковых устройств; один был уже мертв, а другой скончался в больнице в Клагенфурте.

Третий погребенный лыжник не имел при себе поисковика. Его тело обнаружили примерно через четыре часа после схода лавины.

Жертвами стали граждане Австрии, двум из них 19 лет, третьему - 24. Двоих раненых лыжников доставили в местную больницу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что меняет Зеленский в правилах гражданства

Те, кто решит иметь несколько гражданств, столкнутся с запретом работать в госструктурах, участвовать в политической деятельности…
3 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

Атаки Кремля в Стокгольме столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом (укр.)
3 декабря 2021 — Иванна Костина, Европейская правда, из Стокгольма

Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Главной темой переговоров министров был вопрос сдерживания России. Причем в Альянсе согласовали путь, чтобы для санкций против РФ не требовалось единогласие (укр.)
2 декабря 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда