Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Греции произошло сильное землетрясение

Понедельник, 10 января 2022, 10:49

Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано на северо-западе Греции поздно вечером в воскресенье.

Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщений о пострадавших нет, хотя некоторые строения получили незначительные повреждения.

Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) ранее сообщал, что толчки имели магнитуду 5,8.

Греческий геодинамический институт сообщил, что землетрясение произошло в 23:43 в 2 км от города Флорина на глубине 14 км.

Местные власти заявили, что школы будут закрыты в понедельник из соображений безопасности и осторожности.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция

Статьи

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам... (укр.)
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

Эти события почти наверняка сделают власть Казахстана более пророссийской или даже контролируемой Москвой. Но и это не все... (укр)
8 января 2022 — Европейская правда

Помощь силой: какие последствия будет иметь ввод войск России в Казахстан

Почему протесты в Казахстане произошли именно сейчас, кто ими руководил и какие последствия они будут иметь, в том числе для Украины? (укр.)
7 января 2022 — Юрий Пойта, для Европейской правды