В Греции произошло сильное землетрясение
Понедельник, 10 января 2022, 10:49
Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано на северо-западе Греции поздно вечером в воскресенье.
Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Сообщений о пострадавших нет, хотя некоторые строения получили незначительные повреждения.
Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) ранее сообщал, что толчки имели магнитуду 5,8.
Греческий геодинамический институт сообщил, что землетрясение произошло в 23:43 в 2 км от города Флорина на глубине 14 км.
Местные власти заявили, что школы будут закрыты в понедельник из соображений безопасности и осторожности.
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