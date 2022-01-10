В Греции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано на северо-западе Греции поздно вечером в воскресенье.

Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщений о пострадавших нет, хотя некоторые строения получили незначительные повреждения.

Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) ранее сообщал, что толчки имели магнитуду 5,8.

Греческий геодинамический институт сообщил, что землетрясение произошло в 23:43 в 2 км от города Флорина на глубине 14 км.

Местные власти заявили, что школы будут закрыты в понедельник из соображений безопасности и осторожности.

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