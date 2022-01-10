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В Британии обнародовали план празднования первого в истории платинового юбилея королевы

Понедельник, 10 января 2022, 20:46

Букингемский дворец представил полную программу празднования платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Уличные вечеринки, концерт с некоторыми из "крупнейших мировых звезд эстрады" и возможность увидеть вблизи дома королевы — все это часть плана, посвященного празднованию ее 70-летия на троне.

Он завершится четырехдневными праздничными выходными в Великобритании со 2 по 5 июня.

Первое мероприятие начинается в понедельник с конкурса на изобретение нового пудинга в честь правления королевы.

6 февраля королева станет первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей. В течение года будет проходить ряд праздничных мероприятий.

Как и в случае с золотым и бриллиантовым юбилеем королевы, первая неделя июня была выбрана для праздничных выходных. Шаблона для празднования 70-летия правления британского монарха не существует, потому что раньше такого не было.

Пока неясно, какие мероприятия посетит сама королева. Медицинская бригада посоветовала ей отдохнуть в течение нескольких недель после недавнего пребывания в больнице.

Большинство юбилейных обязанностей, вероятно, будет возложено на остальных членов семьи, включая наследника престола принца Уэльского и его жену герцогиню Корнуольскую.

Этот юбилей станет первым для королевы без мужа, герцога Эдинбургского, скончавшегося в апреле прошлого года.

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Великобритания ЕвроЖизнь

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