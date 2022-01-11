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Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ

Вторник, 11 января 2022, 18:59

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на Донбассе и требования компенсаций семьям жертв крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения PS752", - говорится в Twitter главы государства.

Ранее сообщалось, что Иран ответил отказом на предложение Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" присоединиться к переговорам о компенсациях.

Летом на переговорах в Киеве иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в крушении МАУ в размере 150 тысяч долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

Иран сбил авиалайнер в январе 2020 года. Все 176 человек на борту погибли, в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

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