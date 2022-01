Зеленський обговорив з Трюдо ситуацію на Донбасі та компенсації родинам жертв збитого літака МАУ

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію на Донбасі та вимоги компенсацій родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752", - йдеться у Twitter глави держави.

I talked on phone with @JustinTrudeau. I briefed him on security situation in Donbas. We exchanged views on international efforts to de-escalate. We discussed a possibility of continuing #UNIFIER mission, agreed to seek fair compensation for families of #PS752 victims together. pic.twitter.com/VGbZtLbzuU