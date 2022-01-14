В Италии полиция возмущена закупкой розовых защитных масок

Профсоюз итальянских полицейских пожаловался главе полиции Лабмерто Джаннини по поводу закупки розовых защитных масок, утверждая, что подбор цвета вредит имиджу институции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает La Repubblica.

"Мы не будем носить розовые маски. Они не подходят для нашей формы", - говорится в письме профсоюза.

Ранее ряд полицейских участков в городах Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Болонья и Венеция получили средства индивидуальной защиты, которые нужно носить во время службы, в частности розовые маски Ffp2.

"Учитывая данную нами присягу необходимо, чтобы униформа носилась с приличием и уважением к институции. Особенно в исторический момент, когда растет отвращение к силам правопорядка, становится необходимым трезвый подход и уважение к одетой униформе. Поэтому не рекомендуется использовать непригодные аксессуары, которые не представляют институт" - говорится в письме профсоюза.

По мнению полицейских, розовые маски не придают полиции авторитетности.

В этой связи полиция просит Джаннини о "немедленном вмешательстве, направленном на то, чтобы коллеги работали в масках другого цвета (белыми, синими, голубыми или черными)".

В профсоюзе добавили, что через два года после начала пандемии COVID-19 приобрести подходящие маски будет легко.

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