Молдова с 17 января меняет правила въезда

В Молдове с 17 января упрощают правила въезда в страну, в частности для невакцинированных путешественников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

С 17 января всем въезжающим в Молдову независимо от страны, из которой они приехали, необходимо будет подать один из следующих документов:

- сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действительный через 14 дней);

- медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел коронавирусом;

- тест, подтверждающий наличие антител (действительно три месяца с момента сдачи);

- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и 72 часа соответственно до въезда в страну.

Те, кто не сможет предъявить один из этих документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. Карантин можно будет прервать на седьмой день, если ПЦР или экспресс-тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

От карантина освобождаются только дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения, учащиеся до 18 лет, приехавшие на учебу в Молдову, приехавшие на лечение граждане, транзитные пассажиры, которые должны покинуть Молдову в течение 24 часов.

До 17 января действуют правила, согласно которым при въезде из стран "красной зоны" все, независимо от того, вакцинирован ли человек, должны предъявлять результаты ПЦР-тест.

Напомним, Азербайджан отменил ограничения для граждан Украины, действовавшие с марта 2020 года, разрешив въезд вакцинированным путешественникам.

Ранее сообщалось, что Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины

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