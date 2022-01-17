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Укр / Рус
Укр / Рус

Нельзя разрешить Путину возродить Советский союз – американский сенатор

Понедельник, 17 января 2022, 10:22

Американский сенатор Митт Ромни заявил, что Соединенные Штаты и другие западные страны должны воспрепятствовать президенту России Владимиру Путину воссоздать Советский союз в той или иной форме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Он пытается восстановить то, что имел раньше. Этого нельзя допустить", — сказал сенатор-республиканец Юты.

"[Путин] пытается разделить НАТО – ослабить его. Нам нужен сильный НАТО не только для противостояния России, но и против Китая", — сказал Ромни, предупреждающий о нарастании российской агрессии во время своей президентской кампании в 2012 году.

По его мнению, Западу следует заблокировать газопровод "Северный поток-2", который должен проходить из России в Германию через Балтийское море. Демократы Сената в четверг заблокировали попытку Республиканской партии наложить санкции на этот газопровод.

"Мы должны дать ему понять, что газопровод Северный поток-2 не будет работать. У него не будет этого богатства, если он предпримет какие-либо действия для свержения правительства в Украине — его закроют", — сказал Ромни о Путине.

Напомним, сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, предлагающий ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину. Это уже вторая подобная инициатива в Сенате США.

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