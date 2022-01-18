Канцлер Германии не исключил остановку "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину
Германия готова обсудить остановку газопровода "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.
Об этом заявил во вторник канцлер Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Понятно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции, в таком случае придется обсуждать разные варианты", - сказал Шольц, отвечая на вопросы по "Северному потоку-2" после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также он отметил необходимость продолжения транзита газа через Украину.
В то же время Шольц подтвердил позицию немецкого правительства по экспорту немецкого оружия в Украину.
"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли эту стратегию, когда мы пришли к власти", - сказал он.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве заявила о готовности ввести меры против "Северного потока-2" в случае дальнейшей эскалации со стороны России в отношении Украины.
Подробнее смотрите в видеоблоге "Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях".
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