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Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния РФ

Пятница, 21 января 2022, 17:59

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его цитирует Globalnews.

"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", – сказал Трюдо.

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"Мы также изучаем другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки… Канада снова призывает Россию к деэскалации и содержательному диалогу", - добавил он.

Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита. Официальные лица Канады и Украины уже встречаются для того, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации, говорится в пресс-релизе канадского правительства, опубликованном в пятницу.

"Мы всегда были другом Украины; мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой", - добавил Трюдо.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Канады выделить120 млн долларов Украине.

"Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал глава государства в Twitter.

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Канада Россия

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