Нидерланды ослабили COVID-ограничения, которые были одними из самых строгих в Европе

Правительство Нидерландов с 26 января позволило ослабить коронавирусные ограничения, которые были одними из самых жестких в Европе.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS, пишет "Европейская правда".

Заведения, в том числе бары, рестораны и музеи, были закрыты с 18 декабря в попытке сдержать распространение варианта "Омикрон". Но, несмотря на ограничения, количество случаев COVID-19 продолжает расти, и сейчас регистрируется около 60 000 в день.

Премьер-министр Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что страна "идет на риск", ослабляя ограничения.

Ресторанам, кафе, театрам, кинотеатрам и музеям снова разрешено работать до 22:00. Но для их посещения необходим COVID-пропуск, и во время путешествия нужно носить маски для лица.

В школах ученикам больше не нужно отправляться в карантин после контакта с инфицированным человеком, если у них нет симптомов.

Также разрешено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. На мероприятия под открытым небом и занятия спортом на открытом воздухе допускается одна треть от максимального количества посетителей. Внутри может быть не более 1250 посетителей.

Некоторые меры остаются в силе, такие как дистанция в 1,5 метра, использование масок в общественном транспорте и магазинах, а также возможность приема дома не менее четырех гостей. Ночные клубы останутся закрытыми.

Новые правила будут действовать до 8 марта.

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