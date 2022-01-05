НАТО-реальность: как сделать помощь от Североатлантического союза максимально эффективной

Сегодняшняя ситуация с безопасностью вокруг Украины требует принципиально новых форм реагирования.

О том, как сделать помощь от НАТО максимально эффективной и о том, как убрать правила и нормы, которые мешают ей читайте в колонке юриста-международника, руководителя проекта "Заметки Атлантиста" Александра Калиниченко 4 формата от НАТО: как Альянс может помочь Украине противостоять агрессии РФ.

Калиниченко пишет, что предложения касательно стратегии разрешения "украинского кризиса" среди лидеров государств и специалистов в области безопасности из стран НАТО можно условно разделить на четыре группы:

Дипломатия сдерживания и поиска компромисса с Россией без оказания Украине ощутимой помощи в укреплении оборонного потенциала, особенно в компонентах летального вооружения (политическое руководство ФРГ); Адаптация действующих инструментов сотрудничества Альянса для оперативной помощи Украине, предусматривающая усиление экономических санкций против России, временное размещение дополнительных учебно-тренировочных миссий (Джон Болтон, политическое руководство Канады), предоставление определенного количества летального вооружения на уровне двусторонних договоренностей между странами-членами НАТО и Украиной (конгрессмены Тед Круз и Митч МакКоннелл, политическое руководство Великобритании); Создание принципиально новой инициативы сдерживания для Украины как индивидуальной программы поддержки или как продолжение программы расширенных возможностей Альянса (Александр Вершбоу); Активное привлечение военных сил Альянса для обеспечения стратегического паритета с Россией, ускоренное предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО и интенсификация процедуры подготовки Украины к вступлению в Альянс (политическое руководство стран Балтии и Польши, Андерс Фог Расмуссен).

Автор отмечает, что первый вариант действий фактически приводит НАТО к аналогу "Мюнхенского сговора" или "Новой Ялты", к чему, собственно, и стремится Россия своими дестабилизационными действиями в регионе. Александр Калиниченко считает, что это дефолт Североатлантического союза как системы коллективной обороны цивилизованного демократического мира.

Четвертый вариант, когда "нас вместо нас" защитят и фактически распространят на Украину действие гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 Договора о коллективной обороне НАТО, пишет эксперт, также не является реальным.

Следовательно, следует сосредоточиться на анализе преимуществ второго и третьего предложений.

Детальнее об этом - в колонке Александра Калиниченко 4 формата от НАТО: как Альянс может помочь Украине противостоять агрессии РФ.