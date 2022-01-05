Косово остановило майнинг криптовалюты на фоне энергокризиса
Правительство Косово во вторник ввело запрет на майнинг криптовалюты, пытаясь ограничить потребление электроэнергии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.
Косово столкнулось с сильнейшим энергетическим кризисом за десятилетие из-за перебоев в производстве на фоне роста цен на газ в Европе на 30 процентов.
В последние годы низкие цены на электроэнергию позволили многим жителям Косово проводить майнинг криптовалюты. Столкнувшись с отключениями угольных электростанций и высокими ценами на импорт, власти были вынуждены в прошлом месяце ввести отключения электроэнергии.
"Все правоохранительные органы прекратят осуществление этой деятельности в сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями, которые будут определять места, где происходит производство криптовалюты", - говорится в заявлении министра экономики и энергетики Артане Ризванолли.
В декабре Косово объявило чрезвычайное положение на 60 дней, что позволило правительству выделять больше денег на импорт энергоносителей, ввести большее отключений электроэнергии и ввести более жесткие меры.
На фоне кризиса оператор энергетических сетей Косово KOSSTT объявил, что больше не будет снабжать бесплатной электроэнергией потребителей в четырех муниципалитетах на севере страны с преимущественно сербским населением.
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