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Косово остановило майнинг криптовалюты на фоне энергокризиса

Среда, 5 января 2022, 13:52

Правительство Косово во вторник ввело запрет на майнинг криптовалюты, пытаясь ограничить потребление электроэнергии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Косово столкнулось с сильнейшим энергетическим кризисом за десятилетие из-за перебоев в производстве на фоне роста цен на газ в Европе на 30 процентов.

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В последние годы низкие цены на электроэнергию позволили многим жителям Косово проводить майнинг криптовалюты. Столкнувшись с отключениями угольных электростанций и высокими ценами на импорт, власти были вынуждены в прошлом месяце ввести отключения электроэнергии.

"Все правоохранительные органы прекратят осуществление этой деятельности в сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями, которые будут определять места, где происходит производство криптовалюты", - говорится в заявлении министра экономики и энергетики Артане Ризванолли.

В декабре Косово объявило чрезвычайное положение на 60 дней, что позволило правительству выделять больше денег на импорт энергоносителей, ввести большее отключений электроэнергии и ввести более жесткие меры.

На фоне кризиса оператор энергетических сетей Косово KOSSTT объявил, что больше не будет снабжать бесплатной электроэнергией потребителей в четырех муниципалитетах на севере страны с преимущественно сербским населением.

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Косово Энергетика

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