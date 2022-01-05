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Болгария настроена перейти на евро в 2024 году, несмотря на сомнения в обществе

Среда, 5 января 2022, 15:53

Новый премьер-министр Болгарии Кирилл Петков подтвердил обязательство правительства принять евро через два года, несмотря на слабую поддержку граждан.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Петков обратил внимание на необходимость активно поддерживать введение единой валюты после неудачи публичных коммуникаций об этом в кризис Covid-19. Эти комментарии были первым явным обещанием Петкова по евро с момента вступления в должность в декабре.

Переход от болгарского лева к евро должен быть осторожным и требует полномасштабного информирования общественности, отметил Петков.

"Это нельзя сделать внезапно. Когда об этом не сообщают должным образом, а затем принудительно навязывают населению, всегда существует риск политических потрясений, которых не должно быть", – сказал премьер.

Раздробленная четырехпартийная коалиция Петкова сталкивается со сложной программой, поскольку Болгария выходит из затяжного политического кризиса, отмеченного скандалами со взяточничеством, широко распространенным недоверием к государственным институтам и ростом неравенства.

Правительство стремится ввести общую валюту, чтобы помочь экономике сократить разрыв с более богатыми аналогами в ЕС.

Но общественность разделена на этот счет. По данным июльского опроса Евробарометра, около половины болгар считают, что введение евро будет иметь негативные последствия. Более трех четвертей обеспокоены неправильной установкой цен при переходе на евро, показал опрос.

В Болгарии действует валютный совет после окончания банковского и гиперинфляционного кризиса в 1997 году, когда около трети ее кредиторов потерпели крах, инфляция превысила 1000% и люди накапливали товары после того, как многие магазины отказались от национальной валюты. Петков сказал, что страна сохранит существующую привязку к леву до 2024 года без изменений.

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Болгария

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