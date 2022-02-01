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Зеленский подтвердил подготовку нового формата сотрудничества Украины, Британии и Польши

Вторник, 1 февраля 2022, 10:22

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он кратко упомянул во время выступления в Верховной раде 1 февраля.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", – отметил Владимир Зеленский.

Как стало известно из дипломатических источников, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

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Зеленский Польша Великобритания

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