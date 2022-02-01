США вывозят из Беларуси семьи своих дипломатов

Государственный департамент США распорядился семьям своих дипломатов в Беларуси покинуть страну.

Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение Госдеп обнародовал 31 января.

Гражданам США советуют не путешествовать в Беларусь из-за проблем с соблюдением законодательства, риска быть задержанным, а также стягиванием Россией своих сил на белорусско-украинскую границу.

"В связи с наращиванием необычной и тревожной военной активности РФ у границ с Украиной находящиеся в Беларуси граждане США или рассматривающие поездку должны понимать, что ситуация непредсказуема", - отмечает Госдеп, напомнив также о решении относительно сотрудников посольства в Киеве.

В МИД Беларуси отреагировали на это заявлением, что американским дипломатам в стране "ничего не угрожает", сообщает Zerkalo.io. В МИД заявили, что в Вашингтоне "не понимают ситуацию в Восточной Европе и принимают политизированные решения для нагнетания ситуации".

Напомним, 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены последовать примеру США и Британии.

Вдобавок, 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой с учетом непредсказуемой ситуации, и повторили этот призыв и после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, на которой он призывал "не нагнетать панику" относительно войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины, и назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Подробнее объяснения относительно решений отдельных государств о частичной эвакуации смотрите на Youtube-канали "Европейской правды" - Почему "эвакуируют посольства" из Киева? Что знают дипломаты?