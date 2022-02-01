Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США вивозять з Білорусі родини своїх дипломатів

Вівторок, 1 лютого 2022, 11:13

Державний департамент США дав розпорядження родинам своїх дипломатів у Білорусі залишити країну.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення Держдеп оприлюднив 31 січня.

Громадянам США радять не подорожувати до Білорусі через проблеми з дотриманням законодавства, ризиком бути затриманим, а також стягуванням Росією своїх сил до білорусько-українського кордону.

А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі

"У зв’язку із нарощуванням незвичної і тривожної військової активності РФ біля кордонів з Україною громадяни США, які перебувають у Білорусі або розглядають поїздку, мають розуміти, що ситуація непередбачувана", - зазначає Держдеп, нагадавши також про рішення щодо співробітників посольства у Києві. 

В МЗС Білорусі відреагували на це заявою, що американським дипломатам в країні "нічого не загрожує", повідомляє Zerkalo.io. В МЗС заявили, що у Вашингтоні "не розуміють ситуації у Східній Європі та ухвалюють політизовані рішення задля нагнітання ситуації".

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію, та повторили цей заклик і після пресконференції президента України Володимира Зеленського, на якій він закликав "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України, та назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Детальніше пояснення щодо рішень окремих держав про часткову евакуацію дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь США

Статті

З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України

Результат президентських виборів в Італії став цілком позитивним для України. І це - на тлі ризиків перемоги відверто пропутінських кандидатів. 
1 лютого 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський

Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

Чи варто Києву приймати пропозицію Туреччини замінити Мінськ у діалозі з Кремлем? І чи немає там підводних каменів?
31 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда