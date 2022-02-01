США вивозять з Білорусі родини своїх дипломатів

Державний департамент США дав розпорядження родинам своїх дипломатів у Білорусі залишити країну.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення Держдеп оприлюднив 31 січня.

Громадянам США радять не подорожувати до Білорусі через проблеми з дотриманням законодавства, ризиком бути затриманим, а також стягуванням Росією своїх сил до білорусько-українського кордону.

"У зв’язку із нарощуванням незвичної і тривожної військової активності РФ біля кордонів з Україною громадяни США, які перебувають у Білорусі або розглядають поїздку, мають розуміти, що ситуація непередбачувана", - зазначає Держдеп, нагадавши також про рішення щодо співробітників посольства у Києві.

В МЗС Білорусі відреагували на це заявою, що американським дипломатам в країні "нічого не загрожує", повідомляє Zerkalo.io. В МЗС заявили, що у Вашингтоні "не розуміють ситуації у Східній Європі та ухвалюють політизовані рішення задля нагнітання ситуації".

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію, та повторили цей заклик і після пресконференції президента України Володимира Зеленського, на якій він закликав "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України, та назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Детальніше пояснення щодо рішень окремих держав про часткову евакуацію дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ