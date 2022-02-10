В МИД Украины сравнивают режим своей работы с "холодной войной"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что сейчас украинская дипломатия перешла к работе в режиме и с задачами, свойственными периоду холодной войны.

Об этом он заявил в выступлении на форуме "Украина-Франция", который проводят в Париже Центр Новая Европа и Французский институт международных отношений, сообщает корреспондент Европейской правды.

По словам министра, к этой ситуации Украина и мир привели действия России.

"Родители помнят времена холодной войны, когда мир балансировал на грани глобального конфликта, а дипломаты всеми силами пытались его предотвратить. Сейчас украинская дипломатия работает в точно таком же режиме", - пояснил он.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это развитие событий нежелательно для Украины: "Мне жаль, что слова "холодная война", "реванш", "архитектура безопасности" вернулись в употребление".

Министр уверен, что особый режим работы, вызванный российскими действиями и ультиматумом РФ, наступил также для дипломатов других государств мира, ищущих точки соприкосновения. Впрочем, министр настаивает, что предметом уступок не могут стать принципиальные вопросы: "Такие уступки только призывают войну, мы должны помнить это очень хорошо".

Среди прочего, министр подчеркнул, что не видит возможности компромиссов по поводу принадлежности Украины к европейскому, западному сообществу. "Я категорически отвергаю предложение о том, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом и т.д. Мы не буфер. Мы неотъемлемая часть Запада", - заявил он.

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