"Это просто отвратительно": премьер Литвы отреагировала на "Терпи, моя красавица" Путина
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова президента России Владимира Путина относительно выполнения Киевом Минских соглашений.
Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".
"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику по отношению к другой стране", - сказала Шимоните в интервью.
7 февраля президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины. – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе никак", - сказал он.
Президент Владимир Зеленский, реагируя на слова президента РФ, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.
В Белом доме заявили, что любая шутка об изнасиловании вызывает негодование в американском правительстве.
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