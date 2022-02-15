Глава МИД Британии: в случае вторжения Путин не остановится на Украине

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что российское вторжение в Украину будет "очень опасным моментом" для всего мира и может подтолкнуть других агрессоров, в частности Китай и Иран.

Об этом она сказала Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Если мы увидим вторжение в Украину, это обернется серьезными затратами с точки зрения длительного конфликта, мы можем увидеть подрыв безопасности шире в Европе, а также то, что другие агрессоры по всему миру будут видеть в этом возможность реализовать свои амбиции. Это очень опасный момент для мира", - заявила Трасс.

Она разделяет оценки США, что вторжение все еще выглядит неизбежным и предположительно произойдет в среду.

"Это, конечно, касается Украины, которая является важным суверенным государством, но на кону и более широкая стабильность Европы и более широкая глобальная безопасность" - отметила министр.

Трасс предупредила, что Россия "не остановится на Украине" в случае вторжения.

"Большой риск, конечно, заключается в том, если произойдет вторжение в Украину, это нанесет огромный ущерб России и Украине. И это еще больше подорвет стабильность Европы", - сказала она.

"Я боюсь, что это не остановится на Украине. Это атака на соседние с Россией государства и другие восточноевропейские страны в попытке подорвать легитимность их пребывания в НАТО", - подчеркнула Трасс.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что доказательства достаточно очевидны, что Россия планирует вторжение в Украину.