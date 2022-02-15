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Глава МЗС Британії: у разі вторгнення Путін не зупиниться на Україні

Вівторок, 15 лютого 2022, 10:40

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що російське вторгнення в Україну буде "дуже небезпечним моментом" для всього світу і може заохотити інших агресорів, зокрема, Китай і Іран.

Про це вона сказала Sky News, повідомляє "Європейська правда"

"Якщо ми побачимо вторгнення в Україну, це обернеться серйозними витратами з точки зору тривалого конфлікту, ми можемо побачити підрив безпеки ширше в Європі, а також те, що інші агресори по всьому світу вбачатимуть у цьому можливість реалізувати свої амбіції. Це дуже небезпечний момент для світу" - заявила Трасс.

Вона розділяє оцінки США, що вторгнення все ще виглядає неминучим і ймовірно відбудеться в середу.

"Це, звісно, стосується України, яка є важливою суверенною державою, але на кону і ширша стабільність Європи та ширша глобальна безпека" - зазначила міністр.

Трасс попередила, що Росія "не зупиниться на Україні" у разі вторгнення.

"Великий ризик, звичайно, полягає в тому, якщо відбудеться вторгнення в Україну, це завдасть величезної шкоди Росії та Україні. І це ще більше підірве стабільність Європи", - сказала вона.

"Я боюся, що це не зупиниться на Україні. Це атака на сусідні з Росією держави та інші східноєвропейські країни в спробі підірвати легітимність їхнього перебування в НАТО" - наголосила Трасс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що докази досить очевидні, що Росія планує вторгнення в Україну.

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Російська криза Велика Британія

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