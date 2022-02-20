Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье по телефону пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно французскому телеканалу BFM.

Телефонный разговор Макрона с Путиным длился 1 час 45 минут.

Затем президент Франции позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым общался полчаса, сообщили в Елисейском дворце. Президент Украины рассказал, что в разговоре лидеры поддержали неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Макрон и Путин говорили о способах избежать большой войны в Европе, когда жители Запада больше, чем когда-либо, боятся российского вторжения в Украину, сообщили в Елисейском дворце.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации в Донбассе также в субботу.

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