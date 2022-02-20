Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Воскресенье, 20 февраля 2022, 15:03

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье по телефону пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно французскому телеканалу BFM.

Телефонный разговор Макрона с Путиным длился 1 час 45 минут.

Затем президент Франции позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым общался полчаса, сообщили в Елисейском дворце. Президент Украины рассказал, что в разговоре лидеры поддержали неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.

Макрон и Путин говорили о способах избежать большой войны в Европе, когда жители Запада больше, чем когда-либо, боятся российского вторжения в Украину, сообщили в Елисейском дворце.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации в Донбассе также в субботу.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Зеленский Макрон Путин

Статьи

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"

Трюдо под давлением: что заставило Канаду разблокировать поставки оружия в Украину

Давление общества и оппозиции заставило правительство Канады разблокировать предоставление оружия Украине. Станет ли первый пакет такой помощи и последним? (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды

Мюнхенская не измена: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад

Во время телефонного разговора с лидерами нескольких государств Байден убеждал тех, что Путин, с которым он общался по телефону, потерял ощущение реальности...
20 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Мюнхена