Исправить ошибку Порошенко: почему Зеленский должен разорвать отношения с РФ

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет долгожданный указ о расторжении отношений с Российской Федерацией.

О том, что означает, а что не означает расторжение дипотношений, смотрите в видео на нашем Youtube-канале или читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Война без посольства: что означает и на что повлияет разрыв дипотношений Украины и РФ.

Расторжение дипотношений и расторжение консульских отношений – это две очень разные процедуры. Венская конвенция о консульских сношениях подчеркивает это как базовое положение. "Разрыв дипломатических отношений не влечет (автоматического) расторжения консульских сношений", говорит статья 2 этого международного договора.

В России действуют пять консульских учреждений, помогающих украинцам: отдел при посольстве в Москве, генконсульства в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также консульства в Новосибирске и Екатеринбурге. Они помогают политзаключенным, пленникам Кремля, а также рядовым гражданам, которым нужно получить паспорт, другие документы, справки.

И особый вес здесь имеет консульство в Ростове. Прежде всего – из-за относительной близости к оккупированному Крыму. В юго-западной части России, входящей в ростовский консульский округ, проходит немало политических судов. Сюда иногда приезжают те крымчане, которых российские пограничники не пускают в контролируемую часть Украины. Словом, это консульство имеет вес и смысл своей работы.

То есть работа консулов ​​(и их помощь гражданам) не должна пострадать.

Но Россия имеет право не дать согласие на продолжение работы какого-либо консульства Украины. Она также может расторгнуть консульские отношения с Киевом. Но она может сделать это вне зависимости от наличия дипотношений.

Вы можете спросить: а почему Россия не закрывает украинские консульства "просто так", чтобы навредить Украине? Ответ прост: потому что в международных отношениях все происходит по принципу взаимности.

Закрытие Москвой любого украинского консульства будет следствием закрытия Киевом одного из российских консульств, действующих в настоящее время во Львове, Одессе и Харькове. А они России все же нужны.

Но вернемся к расторжению дипотношений. Если кратко, то есть три изменения, которые произойдут из-за разрыва дипломатических отношений Украины и РФ:

1) Не может продолжать работу под старым названием посольство Украины в России и наоборот. Но возможна его реорганизация при посредничестве другого государства (как, например, Швейцарии между Грузией и РФ).

2) Посла и других неконсульских дипломатов отзывают домой (это будет иметь минимальное влияние на нас, поскольку посла в Москве Украина не имеет с 2014 года, а другой штат сведен к минимуму, по сути, остались только консульские и технические сотрудники).

3) Становятся невозможными официальные визиты украинских чиновников в Россию и наоборот, а также невозможно проводить в Украине и в России официальные двусторонние переговоры этих государств.

Но это не означает запрет на переговоры в принципе.

Конечно, разрыв дипотношений несколько усложнит взаимодействие. Но учитывая нынешнее состояния отношений с государством-агрессором, эти изменения не станут радикальными. Напротив, они очень нужны.

Более подробно - в видео "Европейской правды", а также в материале Сергея Сидоренко Война без посольства: что означает и на что повлияет разрыв дипотношений Украины и РФ.