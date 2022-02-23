Война без посольства: что означает и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о расторжении отношений с Российской Федерацией. После заявлений МИД и самого президента об этом можно говорить с уверенностью. Чисто теоретически это решение могли бы развернуть значительные уступки со стороны Путина – но последние действия РФ даже самым большим оптимистам доказали, что это исключено.

Хотя нет сомнений, что и сейчас среди политиков хватает тех, кто готов убеждать президента не делать этого. Так же, как убедили его предшественника, Петра Порошенко. Порой основываясь на ложных аргументах.

На самом же деле это долгожданное решение.

Украина должна была разорвать отношения с государством-агрессором еще в 2014 году, после начала открытой агрессии, оккупации Крыма и Донбасса, или в 2018-м – после агрессии вблизи Керченского пролива, к этому призывали народные депутаты и эксперты, а "Европейская правда" публично обращалась с таким призывом к Банковой, однако тогдашнее руководство государства, включая президента Порошенко, было против.

Тогда противники решения объясняли, что это разрушит переговоры с РФ и ударит по украинцам.

Практики расторжения дипотношений у Украины нет – за 30 лет независимости наша страна, к счастью, впервые проходит такую ​​процедуру. Однако есть немало примеров разрыва дипломатических отношений в мире, в том числе в результате войны, в том числе с Россией. Это, в частности, сделала Грузия еще в августе 2008 года, менее чем через месяц после начала открытой российской агрессии.

Поэтому стоит разобраться, что означает, а что НЕ означает разрыв дипотношений.

Что будет с консульствами?

Едва ли не главный аргумент противников расторжения дипотношений – то, что мы не можем позволить себе прекратить работу украинских консульств, оказывающих помощь украинцам, живущим или работающим в России, а разрыв дипотношений, мол, означает закрытие наших консульств.

Но этот аргумент - полностью неправдивый.

В России действительно действуют пять консульских учреждений, помогающих украинцам: отдел при посольстве в Москве, генконсульства в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также консульства в Новосибирске и Екатеринбурге. Они помогают политзаключенным, пленникам Кремля, а также рядовым гражданам, которым нужно получить паспорт, другие документы, справки.

И особую роль тут играет консульство в Ростове. Прежде всего – из-за относительной близости к оккупированному Крыму. В юго-западной части России, входящей в ростовский консульский округ, проходит немало политических судов. Сюда иногда приезжают те крымчане, которых российские пограничники не пускают в контролируемую часть Украины. Словом, это консульство имеет вес и смысл своей работы.

Однако о его закрытии вместе с посольством речь не идет.

Первый аргумент – самый известный, ЕвроПравда уже приводила его в предыдущих публикациях.

Расторжение дипотношений и расторжение консульских отношений – это две очень разные процедуры. Венская конвенция о консульских сношениях подчеркивает это в качестве базового положения. "Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой (автоматического) расторжения консульских сношений", говорится в статье 2 этого международного договора.

Примеров, когда дипотношения прекращаются, а консульства продолжают работать, в мире хватает. В том числе есть подобные украинскому. Вот вам самый свежий.

Марокко и Алжир – две страны-соседки на севере Африки с непростой историей отношений, опытом войн друг с другом, но со значительными межчеловеческими контактами. В прошлом году Алжир обвинил марокканские власти в подпитывании террористических и сепаратистских групп и в гибридных атаках с целью отсоединения от Алжира одного из ключевых промышленно развитых регионов (ничего не напоминает?). Как следствие, Алжир объявил о расторжении дипломатических отношений. Это произошло уже второй раз в истории этих государств, впервые они разрывали отношения в 1976-1988 годах, то есть уже знали, как это работает, и понимали, что это надолго.

А теперь самое интересное.

До расторжения отношений действовало посольство вместе с консульством в столице плюс два консульства Алжира в Марокко, и марокканское посольство с консульством в столице Алжира плюс еще два консульства в алжирских городах. После разрыва осталось... по три консульских учреждения в каждой стране!

То есть работа консулов ​​(и их помощь гражданам) никоим образом не пострадала. Они даже остались в тех же помещениях. И нет объективных препятствий, чтобы и украинские консульства продолжили работу после решения Киева о прекращении дипотношений.

А если Россия не захочет?

Это правильное замечание и вопрос.

Но сначала – еще один пример. Грузинский.

После начала российско-грузинской войны 2008 года и признания Москвой "независимости" оккупированных ею Абхазии и Южной Осетии в Тбилиси приняли решение о расторжении дипотношений с агрессором.

Россия тогда реагировала на действия Грузии так же, как сейчас реагирует на украинские намерения. Рассказывала, что не видит причин для расторжения отношений; что это не ее решение и Грузия сама от него пострадает и так далее. Но по факту – не стала возражать против сохранения консульских отношений. Так что реально ничего, кроме вывески, не изменилось.

У Грузии на то время не было отдельных консульств в России, только консульский отдел при посольстве в Москве. Но разрыв дипломатических отношений автоматически и безальтернативно означает, что посольство закрывается.

Как же продолжить работу консулов?

Для этого в мире есть отработанная юридическая схема. Грузия и Россия договорились со Швейцарией, чтобы она была посредником (об этой схеме подробно – чуть дальше), со здания посольства Грузии в Москве сняли грузинский флаг и повесили табличку с надписью "Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии". Там продолжили работу грузинские консулы, сохранившие неприкосновенность и другие дипломатические привилегии, туда могут приходить оказавшиеся в сложном положении граждане Грузии и т.д.

То же самое произошло со зданием российского посольства в Тбилиси. И это с высокой вероятностью произойдет с посольствами Украины в Москве и России в Киеве в случае, если Зеленский подпишет указ о расторжении дипотношений с агрессором. А на консульствах в регионах даже вывески менять не обязательно.

Впрочем, конечно же, условием для этого будет согласие РФ.

Потому что Россия имеет право не дать согласия на продолжение работы любого консульства Украины. Она также может расторгнуть консульские отношения с Киевом. Но она может сделать это вне зависимости от наличия дипотношений.

Государство пребывания вообще имеет право без обоснования причин в любой момент прекратить аккредитацию любого консульского учреждения (наглядный пример – в 2017 году, на волне очередного обострения отношений с Россией, США без объяснений закрыли ее консульство в Сан-Франциско).

Так что в случае, если бы государство-агрессор этого захотело, то могло бы давно закрыть, например, наше консульство в Ростове-на-Дону.

Вы можете спросить: а почему Россия не закрывает украинские консульства "просто так", чтобы навредить Украине? Ответ прост: потому что в международных отношениях все происходит по принципу взаимности.

Закрытие Москвой любого украинского консульства будет следствием закрытия Киевом одного из российских консульств, действующих во Львове, Одессе и Харькове. А они России все-таки нужны. И для защиты своих простых граждан, оказавшихся в Украине и попавших в затруднение. И для сопровождения "непростых граждан", например представителей спецслужб, которые порой сюда попадают и пользуются неприкосновенностью российских дипавтомобилей и т.д. И для банальной разведывательной деятельности, которую, несомненно, иногда осуществляют российские дипломаты.

Отметим, это все не дает гарантии неприкосновенности украинских консульств. Россия доказала, что может действовать вопреки правилам и обычаям.

Но она может это делать независимо от наличия дипотношений с Украиной. Найти повод для этого – дело десятое.

Что изменится без дипотношений?

Нужно также разобраться, что же на практике меняет разрыв дипломатических отношений Украины и РФ.

Если кратко, то есть три изменения.

1) Не может продолжать работу под старым названием посольство Украины в России и наоборот. Но возможна его реорганизация при посредничестве другого государства (как это было между Грузией и РФ; об этом ниже - немного подробнее).

2) Посла и других неконсульских дипломатов отзывают домой (это окажет минимальное влияние на нас, так как посла в Москве у Украины нет с 2014 года, а остальной штат сведен к минимуму, по сути, остались только консульские и технические сотрудники).

3) Становятся невозможными официальные визиты украинских чиновников в Россию и наоборот, а также невозможно проводить в Украине и в России официальные двусторонние переговоры этих государств.

Важно: это не означает запрета на переговоры в принципе.

Встречи, в том числе официальные, в том числе двусторонние, без посредников, и дальше могут проводиться, если они проходят в третьем государстве. А ведь сейчас они за редкими (и подчас токсичными) исключениями только там и происходят!

А переговоры по Донбассу и Крыму и вовсе неправильно проводить в Москве или Сочи. Даже если у действующего президента или будущего президента появится вера в возможность договориться с Путиным или его преемником.

Также украинские чиновники или дипломаты при необходимости могут поехать в Россию, если речь идет о визите международной организации. В качестве немного фантастического, но все же примера: если когда-нибудь Россия решит пригласить наблюдателей на свои выборы, то разрыв дипотношений не станет самостоятельным запретом для наших депутатов поехать туда для наблюдения за фальсификациями.

Также, и это не менее важно, разрыв дипотношений не означает расторжения двусторонних договоров. И здесь, в отличие от истории с консульствами, где Россия может оборвать работу в любой момент, у Кремля нет такой широкой свободы. Существует Венская конвенция о международных договорах, где четко прописано, что "разрыв дипломатических или консульских отношений между участниками договора не влияет на правовые отношения, установленные между ними договором".

Это важно для наших граждан, потому что есть немало двусторонних соглашений (например, о взаимной выплате пенсий и т.п.), которые важны для обычных людей по обе стороны границы.

И наконец – о посредниках.

То, что именно Швейцария играет роль "буферного" государства, помогающего Грузии и России сохранять "консульства без вывески" – не случайно. У Швейцарии есть такой опыт в разных уголках земного шара. Например, она выступает посредником между США и Ираном и, соответственно, имеет отдел представления этих государств в Тегеране и Вашингтоне.

На практике это означает, что есть выделенный швейцарский дипломат в Москве, который находится на контакте с грузинским МИД и имеет право передавать российским властям официальные письма из Тбилиси, и швейцарский дипломат в Тбилиси, который делает то же самое от имени РФ. Россияне и грузины не могут занимать этот пост.

Но вполне реально, что такими посредниками в двух столицах будут разные государства. Потому что было бы идеально, чтобы для нас таким посредником было государство, которому мы действительно доверяем. Дипломаты в разговоре с ЕП рассказывали, что в 2018 году Украина даже консультировалась с Польшей и Канадой о такой возможности – но, в конце концов, было принято политическое решение не разрывать отношения. Россия также выберет кого-то "своего" (у нее, как у государства-изгоя, выбор становится все меньше), и оба посредника должны быть согласованы страной пребывания.

Подводя итог: конечно, разрыв дипотношений несколько осложнит взаимодействие. Но учитывая нынешнее состояние отношений с государством-агрессором эти изменения не будут радикальными. Напротив, они очень нужны.

Мы де-факто давно находимся в состоянии войны с Россией. А с последней открытой интервенцией РФ на Донбассе продолжать притворяться, будто ничего не изменилось, просто недопустимо.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"