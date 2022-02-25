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Отключение РФ от SWIFT еще возможно – французский министр

Пятница, 25 февраля 2022, 13:32

Несмотря на то, что США и ЕС не стали включать в свои санкционные пакеты отключение от SWIFT, они еще могут вернуться к этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер.

"SWIFT - это последнее средство (воздействие на РФ), но это один из вариантов, который остается как мера влияния", - заявил Ле Мер журналистам.

Напомним, 24 февраля Европейский Союз согласился заморозить российские активы в блоке и приостановить доступ своих банков к европейским финансовым рынкам в рамках того, что глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал "жесточайшим пакетом санкций, который мы когда-либо применяли".

Санкции также будут нацелены, в частности, на энергетический и транспортный сектор России и направлены на то, чтобы задушить ее торговлю и производство посредством экспортного контроля.

При этом, как утверждает министр финансов Германии Кристиан Линднер, в дополнение к согласованным "рассматриваются все варианты".

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