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ЕС и G7 не одобрили полное отключение России от SWIFT, несмотря на ожидания

Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:26

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от системы банковских платежей SWIFT в рамках третьего пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Ожидания и победные заявления должностных лиц на этот счет оказались ложными, объясняет статья ЕвроПравды "Операция "изоляция"".

Ожидалось, что этот элемент будет одобрен лидерами США и ключевых государств Европы, однако ночью выяснилось, что ключевой элемент этого пакета санкций был ослаблен для достижения компромисса.

В совместном решении государств Евросоюза и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". "Это обеспечит, что эти банки будут отсоединены от международной финансовой системы и это навредит их способности действовать глобально", - говорится в согласованном заявлении лидеров.

Статья объясняет, что эта мера не является аналогом "отключения России", ожидаемого от Запада.

Речь идет о дополнительных санкциях против небольшого перечня российских банков, что может подорвать их стабильность, но на экспортный потенциал России никак не повлияет. "Например, "Газпрому" будет достаточно открыть счет в любом банке, не состоящем в "расстрельном списке" - и продолжать принимать платежи на его счета", - объясняет публикация.

В истории был один случай отключения государства от SWIFT: в 2012 году из системы вычеркнули все банки Ирана, требуя от этой страны прекратить ее ядерную программу. Это обвалило экспорт нефти вдвое; он возобновился только в 2016 году, после того как Тегеран пошел на уступки по ядерной программе и с него сняли SWIFT-санкции.

С 2014 года звучат призывы вычеркнуть из SWIFT Россию, но предметный диалог по этому поводу начался только после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Список банков, которые должны быть наказаны, еще не обнародован.

Правительство Германии в отдельном сообщении объяснило, что в него войдут "(все) российские банки, на которые уже наложены санкции, а также при необходимости другие российские банки". Эта формулировка дает шанс на расширение списка подсанкционных банков и в будущем теоретически может охватить всю банковскую систему РФ, но этой готовности пока нет.

Впрочем, публикация подчеркивает, что другие элементы санкционного пакета будут очень болезненными для России.

Подробнее читайте в статье "Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции"

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