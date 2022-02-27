Генсек НАТО считает опасными ядерные угрозы Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал угрозы президента России Владимира Путина использовать системы ядерной защиты опасной риторикой.

Об этом Столтенберг заявил в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

"Это опасная риторика. Это безответственное поведение", - сказал генеральный секретарь НАТО.

"Если вы соедините эту риторику с тем, что они делают на местах в Украине – ведут войну против независимого суверенного государства, проводят полномасштабное вторжение в Украину – это придает серьезности ситуации", - отметил Столтенберг.

"Вот причина, по которой мы поддерживаем Украину, а также причина, по которой мы за последние недели и месяцы значительно увеличили присутствие НАТО в восточной части Альянса", - добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает указ президента РФ Владимира Путина перевести в готовность силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, как попытку давления на украинскую делегацию перед переговорами.

Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд назвала решение Путина неприемлемой эскалацией.