Как Украина одержала промежуточную победу в споре с Польшей об авторазрешениях

Украина одержала первую – хоть и промежуточную – победу в споре с Польшей по поводу увеличения квот на грузовые перевозки для отечественных автоперевозчиков.

О том, почему это не повод для чрезмерного оптимизма, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Разговор под давлением арбитража: как Польша пообещала Украине решить проблему с авторазрешениями.

Вопрос польских квот на автоперевозки на первый взгляд может показаться локальной проблемой одних только автоперевозчиков. Однако на самом деле оно может оказать негативное влияние на весь украинский экспорт, а соответственно – и на экономику страны.

Проблемы с Польшей начались в 2018 году, когда Варшава заявила о сокращении годовой квоты для украинских автоперевозчиков с 200 до 130 тыс. Впоследствии удалось договориться о компромиссе – квота будет составлять 160 тыс. разрешений. Этого также было недостаточно, однако ситуация решалась в ручном режиме – во второй половине года польская сторона согласовала дополнительное количество разрешений.

Однако в прошлом году произошло обострение – Варшава впервые не согласовала выдачу дополнительных квот. И это в ситуации, когда реальная потребность украинских перевозчиков уже превышает уровень 200 тыс. разрешений.

Более того, Польша даже отказалась от консультаций с Украиной, ультимативно выдвинув условием их возобновления отказ Киева от проведения ремонтных работ на железной дороге, в результате чего приостановился железнодорожный транзит в Польшу.

В такой ситуации обращение в арбитраж ЕС, прописанное в Соглашении об ассоциации, стало фактически неизбежным.

Похоже, такая угроза произвела впечатление на Варшаву – и диалог был разблокирован.

31 января стороны договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков.

Теперь следующий этап решения проблемы – 5 февраля, до этого времени стороны должны согласовать дату проведения заседания Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам. Именно на нем и должно быть согласовано, на сколько должна быть увеличена квота для Украины.

Впрочем, как уже отмечалось, ввиду объемов торговли с Польшей даже увеличение квоты до 200 тыс. не решает до конца проблемы украинских перевозчиков.

О шансах на то, что переговоры с Польшей пройдут удачно и Украине не придется подавать жалобу в Еврокомиссию, читайте в статье Юрия Панченко Разговор под давлением арбитража: как Польша пообещала Украине решить проблему с авторазрешениями.