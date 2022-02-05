Чего ждать Украине от нового посла США Бриджит Бринк

После трех лет ожидания, двух политических скандалов и одной смены президента Соединенных Штатов посольство США в Украине наконец-то получит полноценного руководителя - Бриджит Бринк.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

В Госдепе Бриджит Бринк некоторое время курировала отношения с Украиной, поэтому наше государство для нее не чуждо. Впрочем, она не является специалистом именно по украинскому вопросу.

Бриджит – карьерная дипломатка, работающая в Госдепе, Совете нацбезопасности и американских дипмиссиях за рубежом с 1990-х годов. Отдельные украинские обозреватели называли ее "дипломатом, специализирующимся на горячих точках Европы", но это очень спорное утверждение. Впрочем, ее первая заграничная командировка действительно подпадала под это определение.

Наше государство вошло в сферу ответственности Бриджит Бринк в 2015 году, когда она стала заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии.

Как рассказали ЕП два собеседника, лично знакомых с дипломатом, она на этом посту много пересекалась с проблематикой ЕС и понимает, как работает европейская машина принятия решений, а также была приобщена к взаимодействию с Украиной. А еще говорят, что у нее прекрасные отношения с Викторией Нуланд, являющейся заместителем госсекретаря. Это очевидно сыграло роль при выборе ее в качестве кандидатки на должность в Украине.

Также Бринк долгое время занималась Грузией.

Она дважды работала в американском посольстве в Тбилиси, причем на серьезных должностях – в 2005-2008 годах возглавляла департамент политики и экономики, в 2011-2014 была даже заместителем посла, а между этими периодами следила за Грузией в Вашингтоне. Более того, Бриджит Бринк понимает грузинский язык и немного говорит на нем – очень редкие навыки как для американского дипломата.

Неудивительно, что в 2018 году, когда встал вопрос о назначении нового посла в Тбилиси, выбор остановился именно на ней.

Это было бы очень крутое предназначение для маленького, но важного для Штатов государства Южного Кавказа.

Но произошло невероятное – она получила отказ от грузинских властей.

Неофициально грузинские власти сообщили американским партнерам, что считают дипломата слишком лояльной Саакашвили, хотя это категорически отрицали как в Госдепе, так и контакты американцев в Грузии.

О том, чего ждать Украине от назначения Бриджит Бринк, читайте в материале Сергея Сидоренко Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.