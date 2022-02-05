Чого чекати Україні від нового посла США Бріджит Брінк

Після трьох років очікування, двох політичних скандалів та однієї зміни президента Сполучених Штатів посольство США в Україні нарешті отримає повноцінну очільницю - Бріджит Брінк.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

У Держдепі Бріджит Брінк певний час курувала відносини з Україною, тож наша держава для неї не чужа. Втім, вона не є фахівчинею саме з українського питання.

Бріджит – кар’єрна дипломатка, що працює у Держдепі, Раді нацбезпеки та американських дипмісіях за кордоном з 1990-х років. Окремі українські оглядачі називали її "дипломатом, що спеціалізується на гарячих точках Європи", але це дуже спірне твердження. Втім, її перше закордонне відрядження справді підпадало під це визначення.

Наша держава увійшла у сферу відповідальності Бріджит Брінк у 2015 році, коли вона стала заступницею помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

Як розповіли ЄП двоє співрозмовників, особисто знайомих з дипломаткою, вона на цій посаді багато перетиналася з проблематикою ЄС і розуміє, як працює європейська машина ухвалення рішень, а також була долучена до взаємодії з Україною. А ще подейкують, що у неї чудові стосунки з Вікторією Нуланд, що є заступницею держсекретаря. Це, очевидно, зіграло роль при виборі її як кандидатки на посаду в Україну.

Також Брінк тривалий час опікувалася Грузією.

Вона двічі працювала в американському посольстві у Тбілісі, причому на серйозних посадах – у 2005-2008 роках очолювала департамент політики та економіки, у 2011-2014 була навіть заступницею посла, а між цим слідкувала за Грузією у Вашингтоні. Ба більше, Бріджит Брінк розуміє грузинську мову та трохи говорить нею – дуже рідкісні навички як для американського дипломата.

Не дивно, що у 2018 році, коли постало питання про призначення нового посла у Тбілісі, вибір зупинився саме на ній.

Це було би дуже круте призначення для маленької, але важливої для Штатів держави Південного Кавказу.

Але сталося неймовірне – вона отримала відмову від грузинської влади.

Неофіційно грузинська влада повідомила американським партнерам, що вважає дипломатку занадто лояльною до Саакашвілі, хоча це категорично заперечували як у Держдепі, так і контакти американців у Грузії.

Про те, чого чекати Україні від призначення Бріджит Брінк, читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.