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ЕС: РФ должна прекратить неоправданное скопление сил на границах Украины

Понедельник, 7 февраля 2022, 14:06

В ЕС заявили, что Украина не представляет никакой угрозы для России, и Москва должна прекратить неоправданное накопление военных сил на границах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано во время ежедневного брифинга в Брюсселе.

"Настоящие намерения Путина известны только Путину, но государства-члены очень четко заявили, что накопление такого огромного количества личного состава и военной техники на границах соседнего государства – это ничем не спровоцированная, неоправданная вещь. И это очевидно, что они там не для того, чтобы выпить кофе или устроить пикник", - отметил он.

Как сказал Стано, с точки зрения Евросоюза для такого большого накопления сил нет никаких причин, Украина не представляет никакой угрозы, а ЕС и западное сообщество не сделали ничего, чтобы Россия чувствовала себя в опасности.

"Эти неспровоцированные и неоправданные действия должны прекратиться", - подчеркнул он.

Ранее Reuters сообщило, что Россия располагает примерно 70% боевой мощи, которая, по его мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, и отправляет дополнительные батальонно-тактические группы к границе.

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