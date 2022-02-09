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Соглашение об "открытом небе" с ЕС внесли на ратификацию в Раде

Среда, 9 февраля 2022, 16:22

В Верховной раде зарегистрировали проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве.

Как сообщает "Европейская правда", текст законопроекта размещен на сайте парламента.

На 9 февраля указано, что документ прорабатывается в профильном комитете, который впоследствии должен рекомендовать его для голосования.

Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение о Совместном авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе", 12 октября 2021 года.

Соглашение имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами и, как следствие, должно уменьшить цены на билеты.

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Больше на эту тему читайте в статье: Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Смотрите также видеоблог: Все о будущих изменениях в авиасообщении с ЕС.

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