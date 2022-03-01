Байден не поддерживает запрос Зеленского о беспилотной зоне над Украиной

Президент США Джо Байден не изменил своих планов удерживать американские войска от участия в конфликте.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, таким образом в Белом доме отреагировали на призыв украинского президента Владимира Зеленского ввести в Украине запретную для полетов зону.

"Президент был очень четким, что он не намерен посылать американские войска вести войну с Россией. И я думаю, что здесь важно отметить, что, по сути, это был бы шаг в направлении, потому что зона без полетов потребует выполнения", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это потребует развертывания американских военных для обеспечения исполнения, которое будет прямым конфликтом, потенциально прямым конфликтом и потенциально войной с Россией, в чем мы не планируем участвовать", – сказала она.

С подобными оценками выступили и другие американские чиновники.

Посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд сказала, что администрация Байдена "ясно дала понять", что США не будут "впускать сапоги на землю".

"Мы не собираемся подвергать американские войска опасности. Это значит, что мы также не собираемся подносить американские войска в воздух, но мы будем работать с украинцами, чтобы дать им возможность защищаться", - добавила она.