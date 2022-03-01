Как украинская энергетическая система окончательно отрезалась от РФ и Белоруссии

24 февраля Украина планово отключила свою систему электрических сетей от российской и белорусской и заработала в изолированном режиме. Чтобы доказать, что украинская энергосистема самодостаточна и стабильна, нашей стране нужно было работать без помощи других стран три дня.

Однако война все изменила. Подключение назад для Украины теперь совершенно неприемлемо. Однако функционирование украинской энергосистемы обособленно несло массу рисков – особенно в случае уничтожения агрессором объектов инфраструктуры.

Срочное присоединение к европейской энергосистеме стало актуальным как никогда. И ЕС пошел навстречу Украине, пишут Елена Павленко и Богдан Серебренников из Dixi group в статье Электрическое вступление в ЕС: что спасет украинскую энергосистему во время войны с РФ.

Присоединение к общеевропейской энергосистеме ЕТSO-E – важная составляющая энергетической безопасности, ведь на работу системы больше не будут влиять Россия и Беларусь.

Откроется возможность для аварийной помощи с ЕС, что важно в условиях войны. Это также позволит усилить интерес потенциальных инвесторов к рынку электрической энергии Украины, ведь работа украинской системы будет для них открытой, доступной и понятной.

Для отечественных участников рынка интеграция в ENTSO-E также способна лучше понять правила ЕС и нарастить объемы торговли электроэнергией. Благодаря большей устойчивости Объединенная энергетическая система (ОЭС) будет легче поддерживать дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии и их интеграцию в рынок электроэнергии Украины. Интеграция энергетической системы Украины в ENTSO-E предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Уже в первый день теста, в то время, когда Россия начала военные действия, стало понятно, что возвращение обратно невозможно.

Во-первых, Беларусь и Россия могли бы и не согласовать синхронизацию.

Во-вторых, это просто неправильно – восстанавливать какие-либо связи с агрессором и его союзником.

Впрочем, имелись и положительные новости. Первое - результат испытания превзошел все ожидания.

Несмотря на войну, постоянную угрозу разрушения сетей, несмотря на временную потерю управления Каховской ГЭС, "Укрэнерго" успешно выдержала работу в изолированном режиме.

И это дало Украине возможность говорить о досрочном присоединении к европейской энергосистеме.

Именно поэтому европейская интеграция украинской энергосистемы произошла на год раньше, чем планировалось.

Политическое решение принято, далее должны быть решены все технические вопросы и начата фактическая синхронизация.

Подробнее - в материале Елены Павленко и Богдана Серебренникова Электрическое вступление в ЕС: что спасет украинскую энергосистему во время войны с РФ.