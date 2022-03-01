Як українська енергетична система остаточно відрізалася від РФ та Білорусі

24 лютого Україна планово відключила свою систему електричних мереж від російської та білоруської й почала працювати в ізольованому режимі. Щоб довести, що українська енергосистема є самодостатньою і стабільною, нашій країні потрібно було працювати без допомоги інших країн три дні.

Проте, війна все змінила. Підключення назад для України тепер абсолютно неприйнятне. Проте, функціонування української енергосистеми відокремлено несло масу ризиків – особливо у випадку знищення агресором об'єктів інфраструктури.

Термінове приєднання до європейської енергосистеми стало актуальним як ніколи. І ЄС пішов назустріч Україні, пишуть Олена Павленко та Богдан Серебренніков з Dixi group у статті Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ.

Приєднання до загальноєвропейської енергосистеми ЕТSO-E - важлива складова енергетичної безпеки, адже на роботу системи більше не впливатимуть Росія та Білорусь.

Відкриється можливість для аварійної допомоги з ЄС, що надважливо в умовах війни. Це також дозволить посилити інтерес потенційних інвесторів до ринку електричної енергії України, адже робота української системи буде для них більш відкритою, доступною та зрозумілою.

Для вітчизняних учасників ринку інтеграція в ENTSO-E також є можливістю краще зрозуміти правила ЄС і наростити обсяги торгівлі електроенергією. Завдяки більшій стійкості Об’єднану енергетичну систему (ОЕС) буде легше підтримувати подальший розвиток відновлюваних джерел енергії та їхню інтеграцію в ринок електроенергії України. Зрештою, інтеграція енергетичної системи України до ENTSO-E передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Вже у перший день тесту, в той самий час, коли Росія почала військові дії, стало зрозуміло, що повернення назад неможливе.

По-перше, Білорусь і Росія могли б і не погодити синхронізацію.

По-друге, це просто неправильно – відновлювати хоч якісь зв’язки з агресором та його союзником.

Втім, були й позитивні новини. Перша за все – результат випробування перевершив усі очікування.

Попри війну, постійну загрозу руйнування мереж, попри тимчасову втрату управління Каховською ГЕС, "Укренерго" успішно витримала роботу в ізольованому режимі.

І це дало Україні можливість говорити про дострокове приєднання до європейської енергосистеми.

Саме тому європейська інтеграція української енергосистеми відбулась на рік раніше, ніж планувалась.

Політичне рішення прийняте, надалі мають бути вирішені всі технічні питання і розпочата фактична синхронізація.

Докладніше - в матеріалі Олени Павленко та Богдана Серебреннікова Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ.