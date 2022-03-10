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Из Украины в Молдову выехали уже 300 тысяч человек

Четверг, 10 марта 2022, 17:30

За две недели с начала войны из Украины в Молдову выехали 300 тысяч человек, что в отношении к численности населения создало на Молдову наибольшую нагрузку среди всех соседей Украины.

Об этом сообщает Sky News, цитируя главу МИД Молдовы Нику Попеску.

По его словам, из этих людей 270 тысяч – украинцы, и еще 30 тысяч – иностранцы, проживавшие в Украине.

Большинство – 107 тысяч человек – остались в Молдове и не едут дальше в Европу; из них 46 тысяч – несовершеннолетние.

Около 10 тысяч беженцев сейчас проживают во временных центрах, остальные - в частных домах родственников, друзей или волонтеров.

По словам Нику Попеску, содержание каждого человека обходится государству в 25 долларов в день, треть этой суммы покрывают из госбюджета, остальные - из средств, предоставленных другими странами и гуманитарными организациями.

Население самой Молдовы – 2,6 млн человек.

Как сообщалось, Молдова начала переговоры с Frontex, агентством пограничной полиции ЕС, о помощи в обеспечении безопасности границы с Украиной.

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