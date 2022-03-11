Байден планирует лишить РФ статус постоянного торгового партнера - СМИ

Президент Джо Байден объявит в пятницу, что США вместе с G7 и Европейским Союзом будут призывать к отмене статуса "наибольшего благоприятствования" для России, что предполагает постоянные нормальные торговые отношения в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что каждая страна внедрит это мероприятие на основе своих национальных процессов. Источники отметили усилия Конгресса по отмене постоянных нормальных торговых отношений с РФ.

Байден объявит об этом в пятницу, а затем, как ожидается, в Конгресс будет внесен соответствующий законопроект.

Ранее в четверг CNN сообщал, что двухпартийные переговоры в Сенате принимают форму, чтобы предпринять более агрессивные действия по торговому статусу России - после того, как Белый дом фактически смягчил принятый Палатой представителей законопроект о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в США. .

Предыдущая редакция законодательства содержала положение, приостанавливающее постоянные нормальные торговые отношения для России и Беларуси. Но Белый дом выразил обеспокоенность по поводу этой части законопроекта, и в конце концов она была изъята. Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей, принятый Палатой представителей в среду вечером, просто призвал пересмотреть статус России во Всемирной торговой организации.

Отмена режима нормальных торговых отношений откроет путь к введению высших пошлин на российский импорт.