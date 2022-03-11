ЕС подготовил четвертый пакет санкций против России: детали

Европейский союз подготовил четвертый пакет санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Во-первых, мы лишим России статуса наибольшего содействия на наших рынках. Это упразднит важные преимущества, которыми пользуется Россия как член ВТО. Российские компании больше не получат привилегированного режима в наших экономиках. Мы также будем работать над прекращением прав России на членство в ведущих многосторонних финансовых учреждениях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк. Мы гарантируем, что Россия не сможет получить финансирование, ссуды или какие-либо другие выгоды от этих учреждений", - говорится в заявлении.

Также ЕС планирует продолжить давление на российские элиты, близкие Путину, а также на их семьи. Министры финансов, юстиции и внутренних дел G7 встретятся на следующей неделе, чтобы координировать рабочую группу, которая будет работать над санкциями против приближенных к Путину лиц.

"Мы следим за тем, чтобы российское государство и его элита не могли использовать криптоактивы для обхода санкций. Мы остановим группу, близкую к Путину и архитекторам его войны, от использования этих активов для роста и передачи своего богатства", - отметила фон дер Ляйен.

ЕС также запретит экспорт любых предметов роскоши в Россию как прямой удар по российской элите.

Будет запрещен импорт ключевых продуктов в металлургическом секторе из Российской Федерации. "Это поразит центральный сектор российской системы, избавит ее от миллиардов экспортных поступлений и гарантирует, что наши граждане не субсидируют войну Путина", - отмечается в заявлении.

Еврокомиссия также предложит серьезный запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, которым запретил поставки долларовых банкнот в Российскую Федерацию.

Соединенные Штаты также вводят запрет на импорт ряда категорий товаров из России, в том числе водки и бриллиантов.

Напомним, Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российской нефти и газа в США из-за войны в Украину.

Одновременно правительство Великобритании заявило, что намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.