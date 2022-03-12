Шольц и Макрон после разговора с Путиным позвонили Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поговорили с Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Мы должны совместно остановить агрессора", - написал Зеленский.

Провів розмову з канцлером 🇩🇪 @OlafScholz та Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

Перед этим лидеры поговорили с Путиным. Детали разговора, длившегося более часа, не раскрывают.

В администрации Шольца сообщили, что перед этим звонком он общался с Зеленским.

Напомним, предыдущий разговор Шольца и Макрона с Путиным состоялся 10 марта.