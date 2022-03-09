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Генсек НАТО предостерег Россию от атак на линии поставок оружия Украине

Среда, 9 марта 2022, 15:09

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны.

Об этом Йенс Столтенберг сказал во вторник в интервью CBC News, сообщает "Европейская правда".

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, закрепленное в уставе ООН", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что Россия является агрессором, а Украина защищается.

Столтенберг подчеркнул, что если РФ совершит нападение на любую страну НАТО или территорию НАТО, это приведет к активации статьи 5. Эта статья Североатлантического договора определяет, что нападение на одного члена Альянса является нападением на все 30 стран-членов.

"Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимание нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Столтенберг.

Значительная часть стран-членов Альянса решила отправить оружие и боеприпасы в Украину, которая две недели борется с нападением российских войск. В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал поставку новой партии высокоспециализированного вооружения Украине.

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Война с РФ Столтенберг Россия Альянс

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