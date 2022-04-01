Число украинских беженцев в Германии почти достигло 300 тысяч

В Германии зарегистрировано около 295 тысяч беженцев из Украины.

Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел, пишет "Европейская правда".

"На сегодняшний день федеральная полиция зафиксировала в Германии 294 508 беженцев из Украины. Большинство - женщины, дети и старики", - говорится в сообщении.

Bis heute hat die #Bundespolizei 294.508 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/GchF1w1Z46 — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) April 1, 2022

В целом, по данным ООН, количество беженцев из Украины, бежавших от войны за границу, составляет уже более 4 миллионов. Половина из них – дети.

Больше всего - более 2,4 миллиона человек - бежали в соседнюю Польшу.