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Число украинских беженцев в Германии почти достигло 300 тысяч

Пятница, 1 апреля 2022, 12:06

В Германии зарегистрировано около 295 тысяч беженцев из Украины.

Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел, пишет "Европейская правда".

"На сегодняшний день федеральная полиция зафиксировала в Германии 294 508 беженцев из Украины. Большинство - женщины, дети и старики", - говорится в сообщении.

В целом, по данным ООН, количество беженцев из Украины, бежавших от войны за границу, составляет уже более 4 миллионов. Половина из них – дети.

Больше всего - более 2,4 миллиона человек - бежали в соседнюю Польшу.

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Война с РФ Германия миграционный кризис

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