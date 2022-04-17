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ЕС выделяет еще 50 млн евро на гуманитарную помощь в результате войны в Украине

Воскресенье, 17 апреля 2022, 11:29

ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в воскресенье, пишет "Европейская правда".

45 миллионов евро предусмотрены на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов евро – в Молдове.

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Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достигает 143 миллионов евро.

Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 млрд евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии на прошлой неделе.

Новое финансирование должно удовлетворить насущные гуманитарные потребности путем предоставления неотложной медицинской помощи, доступа к безопасной питьевой воде и гигиене, убежища и защиты, денежной помощи и поддержки против гендерного насилия.

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