Зеленский о гарантиях безопасности: разные страны готовы гарантировать разное

Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но очевидно разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что переговоры по гарантиям ведутся с рядом государств, однако окончательных договоренностей и списка стран с их обещаниями пока нет.

"Пока мы не получили конкретный перечень тех гарантий или тех стран, которые готовы полностью включиться за вас. Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все, нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие.

Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, и чтобы все эти санкции, глубоко заранее разработанные… ввели в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны РФ", - сказал президент.

Он уточнил, что речь не идет о едином перечне гарантий для каждой страны-гаранта.

"Разные страны смогут предоставить разные гарантии... Пока всю эту историю мы не составили, потому что не было встречи с нами всех советников, кроме Российской Федерации. Мы хотим встретиться со всеми, они сказали, что они готовы об этом говорить", - сказал Владимир Зеленский.

Он ожидает, что встреча с советниками стран-гарантий может состояться в ближайшее время.

:Если это произойдет только тогда, с пониманием, что у нас есть гарантии безопасности, мы сможем продолжать этот первый кейс под названием "Гарантии безопасности для Украины, которые предусматривают внеблоковость в военном в том или ином блоке", - сказал Зеленский.

Ранее президент заявлял, что гарантий безопасности у Украины до сих пор нет, и в финале переговоров с РФ возможен мир.