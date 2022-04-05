Зеленський про гарантії безпеки: різні країни готові гарантувати різне

Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки, але вочевидь різні держави готові надавати різні гарантії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам, пише "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що переговори щодо гарантій ведуться з низкою держав, однак остаточних домовленостей і списку країн з їхніми обіцянками поки немає.

"Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантій чи тих країн, які готові стовідсотково включитись за вас. Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, по домовленості включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю.

Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і щоб вони всі ці санкції, глибоко заздалегідь розроблені… ввели в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку РФ", - сказав президент.

Він уточнив, що не йдеться про єдиний перелік гарантій для кожної країни-гаранта.

"Різні країни зможуть надати різні гарантії…Поки що всю цю історію ми не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників, окрім Російської Федерації. Ми хочемо зустрітись з усіма, вони сказали, що вони готові про це говорити", - сказав Володимир Зеленський.

Він очікує, що зустріч з радниками країн-гарантій може відбутись найближчим часом.

:Якщо це відбудеться, тільки тоді, з розумінням, що у нас є гарантії безпеки, ми зможемо продовжувати цей перший кейс під назвою "Гарантії безпеки для України, які передбачають позаблоковість у воєнному в тому чи іншому блоці", - сказав Зеленський.

Раніше президент заявляв, що гарантій безпеки в України досі немає, і у фіналі переговорів з РФ можливий не мир.