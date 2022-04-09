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В парламенте Швеции может образоваться большинство за вступление в НАТО, если Финляндия захочет в Альянс

Суббота, 9 апреля 2022, 13:52

В Швеции может образоваться парламентское большинство за вступление в НАТО, если Финляндия решит вступить в Альянс.

Об этом свидетельствует интервью изданию Svenska Dagbladet лидера второй по величине оппозиционной правопопулистской партии "Шведские демократы" Имми Окессона, сообщает "Европейская правда".

По словам Окессона, его партия может изменить свое мнение о вступлении в НАТО.

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"Тогда (если Финляндия подаст заявку – Ред.) я хочу обратиться в партийный совет с просьбой изменить нашу позицию", - сказал он в интервью.

"Что изменилось сейчас, то это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков того, что это может произойти в ближайшее время. Это, а также тот факт, что Украина, не являющаяся членом НАТО, осталась абсолютно одинокая, заставили меня изменить мнение", - добавил он.

После того, как опросы показали, что большинство шведов впервые выступают за вступление в НАТО, националистические шведские демократы заявили в прошлом месяце, что готовы пересмотреть свою позицию об оппозиции к членству.

Изменение позиции партии "Шведские демократы" будет означать, что в шведском парламенте образуется большинство в пользу присоединения к НАТО, тогда как Швеция десятилетием являлась нейтральным государством.

Вторжение России в Украину побудило две страны рассмотреть возможность присоединения к НАТО, хотя Швеция колеблется больше чем Финляндия, имеющая 1300-километровую границу с Россией.

Правительство Финляндии заявило, что в ближайшие недели уточнит следующие шаги по возможному решению о членстве.

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Война с РФ Швеция Альянс

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