Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Совет по правам человека ООН 12 мая по запросу Украины проведет спецсессию

Вторник, 10 мая 2022, 08:28

Совет по правам человека ООН в четверг, 12 мая, проведет 34 специальное заседание, посвященное ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс Украина".

"Она созывается в соответствии с официальной просьбой, поданной сегодня Украиной и поддержанной ныне 53 государствами", – отмечается в сообщении управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на его сайте в понедельник.

Управление напоминает, что для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. До этого времени просьбу поддержали следующие государства-члены Совета (16): Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Япония, Литва, Люксембург, Маршалловы острова, Мексика, Черногория, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Украина, Великобритания и США.

К ним также присоединились следующие государства-наблюдатели (37): Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Конкретные детали специальной сессии и ее сценарий будут обсуждаться на публичной встрече 11 мая, уточняет УВКПЧ ООН.

Управление напомнило, что в ходе 49-й очередной сессии Совета по правам человека 3 и 4 марта 2022 года Совет провел экстренное обсуждение вопроса об агрессии РФ против Украины, после чего принял решение о создании независимой международной комиссии по расследованию всех предполагаемых нарушений прав человека в контексте такой агрессии.

Напомним, Украина в понедельник 9 мая пригласила вне очереди провести сессию Совета ООН по правам человека в связи с военными преступлениями, совершаемыми Россией в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ ООН

Статьи

Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза

Запуск закона о ленд-лизе станет свидетельством окончательной победы Украины. Такой вывод будет сделан и нашими союзниками, и нашими врагами.
8 апреля 2022 — Валерий Чалый, Сергей Сидоренко

Какая помощь ЕС нужна Украине, чтобы сохранить экспорт

Российские атаки все чаще ориентированы на транспортную инфраструктуру. Как следствие, в ЕС не могут выехать тысячи вагонов и грузовиков с зерном и металлом.
9 мая 2022 — Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры (2016-2019)

Избирательная гонка во время войны: как обновление Конгресса может изменить политику США

Уже скоро все важные вопросы в США, включая войну в Украине, будут рассматриваться сквозь призму выборов 8 ноября (укр.)
9 мая 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды