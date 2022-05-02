Грузию всколыхнуло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье поздно вечером недалеко от села Самеба на юге Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 23:35 по местному времени. Они ощущались в Тбилиси и других городах Грузии.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 9 км.

Сообщений о разрушениях пока не поступало.

В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминдом (регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там случаются практически каждый день.

Самое сильное землетрясение в этой зоне было зафиксировано вечером 13 февраля. Его магнитуда составила 6,1. За ним была серия афтершоков, самый сильный из которых составил 4,5. В результате землетрясения в Дманиском муниципалитете было повреждено здание школы и около 20 домов.