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Грузию всколыхнуло сильное землетрясение

Понедельник, 2 мая 2022, 08:57

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье поздно вечером недалеко от села Самеба на юге Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 23:35 по местному времени. Они ощущались в Тбилиси и других городах Грузии.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 9 км.

Сообщений о разрушениях пока не поступало.

В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминдом (регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там случаются практически каждый день.

Самое сильное землетрясение в этой зоне было зафиксировано вечером 13 февраля. Его магнитуда составила 6,1. За ним была серия афтершоков, самый сильный из которых составил 4,5. В результате землетрясения в Дманиском муниципалитете было повреждено здание школы и около 20 домов.

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Грузия

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