Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ

Великобритания при поддержке США ищет альтернативы GPS, которые не будут зависимы от данных со спутников. Это делается из-за беспокойства, что работу спутников попытается блокировать РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Военные предполагают, что вскоре войны могут разворачиваться с помощью устройств укрощения сигнала без выстрела. Об этом, в частности, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куинн. По его словам, правительству "нужно быть бдительным" по поводу угрозы вмешательства спутников, поскольку Россия использует войну в Украине, чтобы проверить свои препятствия GPS.

"Нам нужно извлечь из этого уроки и продолжать нашу собственную инновационную работу в этой области", – добавляет Куин.

Информацию о поиске правительством альтернатив GPS подтвердили в британском министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, включая британскую OneWeb и американскую NextNav. С последней уже ведутся переговоры о развертывании в Лондоне и Манчестере системы навигации, использующей только сигнал наземных станций.

"Мы сотрудничаем с федеральным правительством США, чтобы попытаться создать систему, которая сможет заменить GPS в связи с угрозой, которой подвергается GPS со стороны России и других государств", - заявил глава NextNav Ганеш Паттабираман.

По его словам, резкое прекращение работы GPS станет "почти экзистенциальной" угрозой, поскольку может привести к сбоям в работе систем энергоснабжения, мобильных телефонов, банков и серьезно усложнит использование высокоточных вооружений.